RS: политики Запада, осуждающие Россию, ведут себя как "обиженная ливерная колбаса"

Западные политики, выступающие против присутствия представителей РФ в ОБСЕ, своим поведением больше всего напоминают "обиженную ливерную колбасу", нежели дипломатов. Такую точку зрения высказал профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен.

Автор подчеркнул, что Запад, похоже, начисто забыл о самой сути дипломатии.

"В последние годы многие западные дипломаты, не говоря уже о политиках, стали забывать о самой сути дипломатии. Речь не о том, чтобы соглашаться во всем с друзьями, а о том, чтобы вести переговоры с соперниками, иногда врагами", — написал Ливен в статье для издания Responsible Statecraft.

Профессор обратил внимание, что продолжающиеся санкции против России вызывают раздражение и неприятие у многих стран мира, в том числе у тех, с которыми Запад выстраивает партнёрские отношения, например, у Индии. В результате моральное превосходство Запада, которого он так добивался, сходит на нет.

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