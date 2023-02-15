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Шурыгин: наступление ВСУ при поддержке НАТО ожидается в конце марта — начале апреля

Мир

Западная военная техника активно перебрасывается на Украину. Всё вооружение сразу поступает на укомплектование новых ударных корпусов ВСУ, которые ускоренно готовят для весеннего наступления. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Шурыгин: наступление ВСУ при поддержке НАТО ожидается в конце марта — начале апреля

"440 боевых машин различного класса, что по американским стандартам хватит на укомплектование минимум четырёх бригад ВСУ. С учётом передаваемой европейцами техники (ещё около 200 единиц БМП, БТР, бронемашин), к марту ВСУ получат технику и вооружение для шести бригад натовского образца", — отметил обозреватель.

Шурыгин подчеркнул, что Запад планирует перебросить всё необходимое вооружение до конца февраля. США и НАТО решили вложить все свои силы в анонсируемое весеннее наступление, в ходе которого планируют нанести российской армии серьёзное военное поражение и переломить ход конфликта, считает эксперт.

"Именно по итогам этого наступления в США будут принимать решение передавать или не передавать Украине боевую авиацию и ракеты дальнего радиуса", — указал Шурыгин.

Эксперт полагает, что масштабные наступательные манёвры ВСУ при поддержке НАТО начнутся в конце марта — начале апреля. Каждый из ударных корпусов будет насчитывать не менее пяти пехотных, двух танковых и двух артиллерийских бригад.

"Но главное ноу-хау, которое готовят американцы, — это сетецентричный способ управления этими силами, который должен дать ВСУ полное превосходство на поле боя. Нас ждёт горячая весна", — предупредил специалист в своём Telegram-канале.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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