Медведеву призывы Борреля "поискать танки" для Украины кажутся недостойными главного дипломата ЕС

Your browser does not support the audio element.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался по поводу слов главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, призывающего Запад напрячься и "поискать танки" для Киева.

Медведев считает по меньшей мере странным, что главный дипломат Евросоюза открыто призывает к вооружённому противостоянию вместо мирных переговоров.

"Измученный нарзаном человек по прозвищу Боррель (он же комиссар по иностранным делам) требует усердно искать на складах в Европе танки для украинского режима. Правильно, только так и должен поступать истинный дипломат! Именно главный дипломат ЕС и никто иной должен твердить, что Россия вечный враг Европы, и призывать к войне до победного конца (конца Украины, понятно)! Браво, Талейран аплодирует сверху!" — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Также зампред Совбеза обратил внимание, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ничего не понимая в экономике, радостно подсчитывает убытки России от очередного пакета санкций, почему-то напрочь забыв подсчитать при этом свои собственные потери.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.