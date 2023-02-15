Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался по поводу слов главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, призывающего Запад напрячься и "поискать танки" для Киева.
Медведев считает по меньшей мере странным, что главный дипломат Евросоюза открыто призывает к вооружённому противостоянию вместо мирных переговоров.
"Измученный нарзаном человек по прозвищу Боррель (он же комиссар по иностранным делам) требует усердно искать на складах в Европе танки для украинского режима. Правильно, только так и должен поступать истинный дипломат! Именно главный дипломат ЕС и никто иной должен твердить, что Россия вечный враг Европы, и призывать к войне до победного конца (конца Украины, понятно)! Браво, Талейран аплодирует сверху!" — написал Медведев в своём Telegram-канале.
Также зампред Совбеза обратил внимание, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ничего не понимая в экономике, радостно подсчитывает убытки России от очередного пакета санкций, почему-то напрочь забыв подсчитать при этом свои собственные потери.
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