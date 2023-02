Sky News: если НАТО и дальше будет так же поддерживать Украину, Альянс ждут большие трудности

Положение НАТО ухудшится на фоне истощения запасов вооружения, если уровень поддержки Киева со стороны Альянса останется прежним. Такое мнение выразил военный обозреватель Шон Белл.

"НАТО никогда не составляла бюджет для противостояния такого масштаба и может столкнуться с трудностями при сохранении нынешнего уровня поддержки Украины", — сказал Белл в эфире Sky News.

Эксперт обратил внимание, что западная промышленность так и не была мобилизована, хотя, по его мнению, это давно уже пора было сделать.

Белл отметил, что недопустимо оставлять НАТО с опустошёнными военными запасами с учётом того, что украинский конфликт может затянуться. Аналитик призвал усилить национальную промышленность, чтобы дать Киеву всё оружие, необходимое ему для победы.

