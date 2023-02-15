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Sky News: если НАТО и дальше будет так же поддерживать Украину, Альянс ждут большие трудности

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Положение НАТО ухудшится на фоне истощения запасов вооружения, если уровень поддержки Киева со стороны Альянса останется прежним. Такое мнение выразил военный обозреватель Шон Белл.

Sky News: если НАТО и дальше будет так же поддерживать Украину, Альянс ждут большие трудности

"НАТО никогда не составляла бюджет для противостояния такого масштаба и может столкнуться с трудностями при сохранении нынешнего уровня поддержки Украины", — сказал Белл в эфире Sky News.

Эксперт обратил внимание, что западная промышленность так и не была мобилизована, хотя, по его мнению, это давно уже пора было сделать.

Белл отметил, что недопустимо оставлять НАТО с опустошёнными военными запасами с учётом того, что украинский конфликт может затянуться. Аналитик призвал усилить национальную промышленность, чтобы дать Киеву всё оружие, необходимое ему для победы.

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А Путин предупреждал... Украине готовят армагеддон. Даже НАТО не спасет
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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