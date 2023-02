DGP: Зеленский в Польше предложит "мирный план" Владимиру Путину

Президент Владимир Зеленский в ходе планируемого визита в Польшу собирается озвучить свою дипломатическую инициативу по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет автор польского издания DGP.

По мнению эксперта, "план" Зеленского будет содержать послание лидеру России Владимиру Путину о том, что Украина должна вернуться к границам 2014 года.

Мирный план предполагает возврат Киева к границам до присоединения Крыма в 2014 году, считает обозреватель.

Газета также отмечает, что Зеленский прибудет в Польшу для встречи с президентом США Джо Байдном.

