Президент Владимир Зеленский в ходе планируемого визита в Польшу собирается озвучить свою дипломатическую инициативу по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет автор польского издания DGP.
По мнению эксперта, "план" Зеленского будет содержать послание лидеру России Владимиру Путину о том, что Украина должна вернуться к границам 2014 года.
Мирный план предполагает возврат Киева к границам до присоединения Крыма в 2014 году, считает обозреватель.
Газета также отмечает, что Зеленский прибудет в Польшу для встречи с президентом США Джо Байдном.
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