Руководитель МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина полностью стала антироссийским плацдармом.
"Линия Вашингтона и европейских сателлитов достигла точки невозврата", — добавил министр.
Вместе с этим глава внешнеполитического ведомства сказал, что Запад планирует много лет сдерживать Москву. По словам Лаврова, альянс НАТО намерен увеличиваться.
Ранее в РИА Новости заявили, что страны военно-политического блока НАТО готовят Европу к войне с Россией. По мнению журналистов, первой участницей конфликта может стать Польша.
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