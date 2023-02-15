The Sun: полёт Ту-95М над Беринговым морем стал грозным сигналом Западу из-за Украины

Два стратегических ракетоносца Ту-95М, совершив полёт над нейтральными водами Берингова моря, послали грозный сигнал Западу из-за поставок вооружения Украине. Об этом пишет обозреватель издания The Sun Уилл Стюарт в своё авторской колонке.

"Российские ядерные бомбардировщики "Медведь” летают возле Аляски, а Путин насмехается над США после того, как был сбит очередной НЛО", — отмечает британский журналист.

Автор добавил, что патрулирование воздушного пространства у границ США Россия усилила ещё до начала украинского конфликта. За последние годы количество вылетов увеличилось в шесть раз, заключил публицист.

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