Французский политик раскритиковал Залужного за иностранную недвижимость его дочери

Дочь главнокомандующего вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного выступает в роли подставного лица в отмывании денег и хищении иностранной финансовой помощи. Об этом заявил лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино.

По словам политика, дочь главкома, которая всё ещё учится на медицинском факультете, не обладает финансовыми средствами, чтобы купить два "роскошных объекта недвижимости".

Ранее информация о том, что дочь Залужного Кристина является владелицей дома на Канарских островах и особняка в Чили, была опубликована в соцсетях. Приобретена недвижимость судя по документам была осенью 2022 года.

