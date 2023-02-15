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TNI: русских теперь невозможно вытеснить из Украины

Мир

Запад в течение этого года прошёл долгий путь и вернулся от ощущения нравственной непогрешимости к политическому реализму. Нужно отчётливо понимать, что киевские заклинания о вытеснении русских из Украины не отвечают интересам США и ЕС.

TNI: русских теперь невозможно вытеснить из Украины

Об этом заявил Патрик Болджер в своем материале для журнала TNI. По его словам, европейцы начали понимать, что мир не может быть настолько одномерным, каким его представляет Америка, и все разговоры о "железном занавесе" сегодня — это архаика.

В своё время идея Уинстона Черчилля была уместной, но сегодня бинарное мышление класса "свободный рынок — коммунизм" времён холодной войны норовит заменить собой классификатор добра и зла.

"А не мешало бы помнить, что либерализм сегодня — далеко не преемник христианства. Трудами Запада, в том числе между добром и злом, пролегло несколько оттенков серого. Нет больше кристально чистого "воздуха индейцев и ковбоев" и "незаходящего над Британской империей солнца". Все войны и ужасы прошлого и настоящего стали расплатой за высокомерие к миру", — считает автор.

Политический реализм вернулся, чтобы напомнить — существуют большой русский медведь, китайский шёлковый путь и понимание того, что войны либерального универсализма окончены.

Автор сокрушается, что, несмотря на долгожданную поддержку западного альянса против России, с реальностью приходится считаться.

Корпорация RAND в своей статье "Как избежать долгой войны: политика США и траектория российско-украинского конфликта" утверждает, что мантра Киева о вытеснении русских с Украины, особенно из Крыма, нереалистична.

Россия раздавит Украину вместе со всей западной помощью, если решится и захочет, а также если Владимир Путин даст такой приказ. "А он может, и русские могут!" — уверен эксперт.

"При этом, не надо делать вид, что неприятных Западу вещей не существует. Крымчане сами поддерживают Россию, поэтому украинская кампания по захвату полуострова не приведёт ни к чему — разве что умножит человеческие жертвы", — расстраивается эксперт.

В издании добавляют: "Джозеф Байден полностью поддерживает санкции и удар по Крыму, а вот россияне привыкли выжидать, и ограничения их не пугают".

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Что ждет Украину после СВО: 2 сценария
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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