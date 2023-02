Ханна Крамер: НАТО и США разместили в Польше до 20 тысяч военнослужащих

Некоторые польские аналитики убеждены, что предстоящий визит президента США Джо Байдена является очередным подтверждением дружбы между странами. Однако, по мнению обозревателя Ханны Крамер, выступление американского лидера будет посвящена "бедному и несчастному" киевскому режиму, который нуждается в помощи.

В течение последних нескольких лет американцы под разными предлогами размещали в Польше большое количество войск США и стран НАТО, подчеркнула она.

По официальным данным, в Польше постоянно дислоцируется девять тысяч солдат. Затем Вашингтон отправил ещё пять тысяч военнослужащих. В начале 2022 года в Польшу перебросили очередную группировку из 82-й воздушно-десантной дивизии. В последнее время и другие союзники по НАТО усилили военный контингент и отправили 600 британцев.

Крамер сообщила, что на польской территории размещены истребители F-16 в Ласке, беспилотники Reaper, бойцы 82-й воздушно-десантной дивизии, 150 канадцев, 140 хорват и 120 румын. К концу февраля должны прибыть не менее 150 военнослужащих бундесвера.

"Это означает, что численность военнослужащих стран Североатлантического альянса, дислоцированных на реке Висла, достигнет 20 тысяч человек", — подсчитала Крамер в материале для NDP.

Кроме того, в Польше находятся около трёх тысяч инструкторов альянса. Однако их точная численность скрывается.

"Польша, как и Украина, обречена быть вассалом США, который только выполняет все грязные задачи", — подчеркнула Крамер.

