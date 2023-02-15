Некоторые польские аналитики убеждены, что предстоящий визит президента США Джо Байдена является очередным подтверждением дружбы между странами. Однако, по мнению обозревателя Ханны Крамер, выступление американского лидера будет посвящена "бедному и несчастному" киевскому режиму, который нуждается в помощи.
В течение последних нескольких лет американцы под разными предлогами размещали в Польше большое количество войск США и стран НАТО, подчеркнула она.
По официальным данным, в Польше постоянно дислоцируется девять тысяч солдат. Затем Вашингтон отправил ещё пять тысяч военнослужащих. В начале 2022 года в Польшу перебросили очередную группировку из 82-й воздушно-десантной дивизии. В последнее время и другие союзники по НАТО усилили военный контингент и отправили 600 британцев.
Крамер сообщила, что на польской территории размещены истребители F-16 в Ласке, беспилотники Reaper, бойцы 82-й воздушно-десантной дивизии, 150 канадцев, 140 хорват и 120 румын. К концу февраля должны прибыть не менее 150 военнослужащих бундесвера.
"Это означает, что численность военнослужащих стран Североатлантического альянса, дислоцированных на реке Висла, достигнет 20 тысяч человек", — подсчитала Крамер в материале для NDP.
Кроме того, в Польше находятся около трёх тысяч инструкторов альянса. Однако их точная численность скрывается.
"Польша, как и Украина, обречена быть вассалом США, который только выполняет все грязные задачи", — подчеркнула Крамер.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ совершили очередное военное преступление: расстреляли группу врачей, которые планировали эвакуировать раненых из-под Угледара, сообщил Ян Гагин.