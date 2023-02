Перенджиев: России предстоит изолировать Украину от НАТО

Политолог Александр Перенджиев заявил, что практически все объекты военной инфраструктуры ВСУ уничтожены. Мобилизационный потенциал киевского режима также подорван. Однако НАТО удаётся выстраивать логистику таким образом, чтобы поддерживать украинские войска поставками вооружений, отметил эксперт.

"Фактически у нас идёт война с альянсом, ограниченная территорией Украины. Такова специфика конфликта, который поддерживается лишь благодаря отгрузке техники из США и ЕС", — указал Перенджиев в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

По его мнению, России придётся полностью изолировать Украину от НАТО, чтобы достичь одной из целей спецоперации и прекратить поставки.

"Эту задачу нам в любом случае предстоит решать всеми доступными способами", — заключил Перенджиев.

