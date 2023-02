РИА Новости: в политическую борьбу США вмешались инопланетные силы

США сбили китайский аэростат, после чего через некоторое время были ликвидированы ещё три неопознанных объекта в воздухе. Определить, каким странам они могут принадлежать, не представляется возможным.

Обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова отмечает, что пилоты не дали точных объяснений относительно того, что точно было сбито в воздухе. Эксперты назвали большой проблемой произошедшее над Аляской и в Юконе, так как на этих территориях нет очевидцев как таковых. Невозможно предсказать, когда и в какое время объекты пересекли границу США.

Пентагон уже не первое десятилетие говорит о внеземной жизни, хотя ранее это всё казалось конспирологией. Власти делают заявления о том, что инопланетная жизнь атаковала Америку.

"Никто до сих пор не пояснил, какую-такую угрозу представляли объекты. Однако всем очевидно, какую угрозу представляют в воздухе американские истребители. Американцы и канадцы, мирно летавшие по своим делам, оказались на прошлой неделе в зоне поражения американских военных. Каким-то чудом всё обошлось без опасных инцидентов. Зато республиканцы и демократы славно попиарилсь и потроллили друг друга. Это к особенностям внутриполитической борьбы в США", — пишет Никифорова.

