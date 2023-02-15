Зеленский присвоил бригаде ВСУ наименование "Эдельвейс" в честь дивизии вермахта

Президент Украины Владимир Зеленский официальным указом дал 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ название "Эдельвейс".

Как отмечает издание "Мировое обозрение", так во время Второй мировой войны прозвали 1-ю горнопехотную дивизию вермахта, которая участвовала в штурме Львова, отметилась во время Харьковской операции в 1942 году и воевала с советской Красной армией на Кавказе. Изображение цветка стало эмблемой дивизии.

Авторы материала отмечают, что солдаты обоих подразделений "Эдельвейс" виновны в убийствах русских людей.

Ранее советник врио главы ДНР рассказал, что националисты расстреляли группу врачей под Угледаром.

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