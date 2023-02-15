РИА Новости: Запад предложил ВСУ танки Panther KF51, которые изменят правила боя в зоне СВО

Западные союзники продолжают оказывать военную помощь Украине, превращая её в полигон для испытания вооружений. Немецкие СМИ сообщают, что сейчас ведутся переговоры о поставках перспективных танков KF51 Panther. В обсуждениях принимает участие лично председатель группы Rheinmetall AG Армин Паппергер. Он заявлял, что также идёт подготовка об отправке ВСУ боевых машин пехоты семейства Lynx KF41. Всё зависит от контракта, условия которого намерены реализовать в ближайшие полтора года.

Как сообщает обозреватель РИА Новости Андрей Коц, предполагаются налаживание производства, постройка заводов в Германии или Венгрии, сборка техники и на Украине после одобрения идеи в правительстве ФРГ. Паппергер уверен, что, если всё удастся, "правила на полях сражений изменятся".

Коц отмечает, что пока реализация задуманного далека от реальности, так как даже обещанные танки "Леопард-2" ещё не передали.

Сейчас ВСУ располагают несколькими основными боевыми машинами: Т-64, Т-72, Т-80 и трофейными Т-90. Скоро парк пополнится британскими Challenger 2, немецкими "Леопардами", польскими PT-91 Twardy и "Абрамсами" США. Появление "Пантер" может усложнить работу ремонтников, поскольку каждому танку нужны свои запчасти.

"Ситуация всё больше напоминает плохой анекдот. Возможность отправки собственных ОБТ обсуждают во Франции и Италии — тогда добавятся ещё AMX-56 Leclerc и C1 Ariete. Для "полного натовского комплекта" не хватает только турецких ОБТ Altay", — пишет Коц.

В это время Россия активно наращивает производство тяжёлой техники. Новые Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М имеют главное преимущество — массовость.

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