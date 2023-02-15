Всем государственным учреждениям и предприятиям Часова Яра, город находится недалеко от Артёмовска (Бахмута), поступил приказ об эвакуации, сообщил луганский военный эксперт Андрей Марочко.
"Из населенного пункта Часов Яр отмечена эвакуация госучреждений и предприятий", — рассказал отставной подполковник Народной милиции ЛНР в интервью агентству РИА Новости.
Марочко добавил, что приказ Киева не коснулся медучреждений, но проходящих в госпиталях города лечение раненых готовятся выписывать в ускоренном порядке.
Ранее журналисты американского телеканала сообщили, что боевики в Артёмовске несут огромные потери из-за бракованных боеприпасов НАТО.
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