Марочко: Киев приказал начать эвакуацию госучреждений и предприятий из Часова Яра

Всем государственным учреждениям и предприятиям Часова Яра, город находится недалеко от Артёмовска (Бахмута), поступил приказ об эвакуации, сообщил луганский военный эксперт Андрей Марочко.

"Из населенного пункта Часов Яр отмечена эвакуация госучреждений и предприятий", — рассказал отставной подполковник Народной милиции ЛНР в интервью агентству РИА Новости.

Марочко добавил, что приказ Киева не коснулся медучреждений, но проходящих в госпиталях города лечение раненых готовятся выписывать в ускоренном порядке.

Ранее журналисты американского телеканала сообщили, что боевики в Артёмовске несут огромные потери из-за бракованных боеприпасов НАТО.

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