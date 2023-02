РИА Новости: страны НАТО готовят Европу к участию в военном конфликте с Россией

Агентство Bloomberg сообщило, что главы оборонных ведомств стран НАТО собираются подписать секретный документ. В нём идёт речь о допустимости одновременного участия членов блока в "высокоинтенсивном конфликте" как в рамках пятой статьи устава альянса, так и в том случае, если конфликт не подпадает под её действие.

Уже давно говорится о том, что при желании военно-политический блок сможет уклониться от вмешательства в любое противостояние. Брюссель активно стелит соломку под такое развитие событий, при которых страны НАТО будут вовлечены в некие боевые действия, а в отношении них применяться пятая статья не будет. Причинами таких намерений является Украина, отмечает обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис.

Запад оказался в ловушке, поставив всё на победу над Россией, однако с ней не складывается. Встаёт вопрос, что делать дальше. Запад не может взять передышку и позволить себе отступить. Единственным выходом выступает продолжение начатого. Украина истощает резервы, значит нужно искать новое "пушечное мясо", источником которого выступает НАТО.

США, являясь лидером и фактически хозяином Североатлантического альянса, не скрывают, что хотят бросить Европу в топку военных действий с Россией. При этом Вашингтон намерен избежать прямого столкновения с Москвой, так как это приведёт к ядерной катастрофе.

"Озвученные Bloomberg планы НАТО нацелены на решение именно данной задачи. С одной стороны, идёт активная подготовка процедур игнорирования пятой статьи в случае военных действий с участием стран-членов организации. С другой, тот же секретный документ в значительной своей части посвящён "достижению целей по расходам на оборону", то бишь раскулачиванию наиболее богатеньких членов, которые много лет упорно уклонялись от выделения на военные нужды пресловутых двух процентов от ВВП", — пишет Алкснис.

Она отмечает, что первыми на очереди к участию в конфликте стоят поляки и другие восточноевропейцы. США также имеют долгосрочные планы в отношении и Западной Европы.

