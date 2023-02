Полковник Пинчук: нужно топить корабли США с оружием для Украины за подрыв "Северных потоков"

Взрыв на газопроводах "Северный поток" был однозначным актом агрессии против России, потому Москва имеет полное право на ответные меры, уверен полковник Андрей Пинчук.

По словам исполнительного директора Союза добровольцев Донбасса, поставки оружия и техники для украинских боевиков также являются недружественными мерами со стороны Вашингтона. Каждый американский корабль, перевозящий броневики для ВСУ, должен стать законной целью для российских подводных лодок, отметил он.

Также излишне миролюбивая позиция Кремля по отношению к Владимиру Зеленскому обнажает несправедливую логику в отношении российских солдат на передовой.

"То есть ими мы жертвовать можем, исходя из политической целесообразности, а Зеленским из каких-то политических политесов мы не можем жертвовать, а с кораблем со стороны агрессора, который взорвал "Потоки", мы не можем действовать", — цитирует военного эксперта издание "Украина.ру".

Ранее российский парламентарий заверил, то что новая тактика ВС РФ заставит Зеленского подписать капитуляцию уже 23 февраля.

