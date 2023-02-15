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Севастьянов: Папа Римский хочет предложить Путину план урегулирования противостояния РФ и Запада

Мир

У Папы Римского есть план мирного урегулирования противостояния между Россией и Западом, о котором он готов рассказать президенту РФ Владимиру Путину, сообщил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий общение со священнослужителем.

Севастьянов: Папа Римский хочет предложить Путину план урегулирования противостояния РФ и Запада

По его словам, Папа Римский мечтает посетить российскую столицу, чтобы лично встретиться с лидером РФ и обсудить с ним сложившуюся в мире ситуацию.

"Как бы мне хотелось поехать в Москву и поговорить с Путиным о плане мирного урегулирования в Европе", — процитировал Севастьянов часть письма в интервью РИА Новости.

Как пояснил председатель ВСС, Папа Римский считает, что напряжённую обстановку ещё можно стабилизировать.

Ранее американский журналист Александр Хилл призвал Запад понять точку зрения России для возобновления мирных переговоров по украинскому вопросу.

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Политолог: России придётся сторговать Украину с Западом
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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