Кровопролитный конфликт на Украине стал для США "способом отвлечься" от экзистенциального риска конфронтации с Китаем, заявил бывший посол Франции в КНР, Великобритании и России (с 2017–2019 годы) Сильви Берманн.
Так, по его мнению, Вашингтон намеренно раздул конфликт на Украине в угоду собственным интересам.
"Возобновление напряжённости, как никогда говорит о том, что для Соединённых Штатов конфликт на Украине — это отвлечение, а экзистенциальный характер носит их конфронтация с КНР", — пояснил посол в беседе с Les Echos.
По словам Берманна, Пекин "отошёл на второй план" с началом из-за пандемии, и чтобы поддержать такое положение дел, США начали раздувать украинский конфликт, когда КНР начала возвращаться "в поле зрения".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Землетрясение в Турции может привести к "войне" между оппозицией и властью.