Экс-посол Франции: Украина для США — способ отвлечься

Your browser does not support the audio element.

Кровопролитный конфликт на Украине стал для США "способом отвлечься" от экзистенциального риска конфронтации с Китаем, заявил бывший посол Франции в КНР, Великобритании и России (с 2017–2019 годы) Сильви Берманн.

Так, по его мнению, Вашингтон намеренно раздул конфликт на Украине в угоду собственным интересам.

"Возобновление напряжённости, как никогда говорит о том, что для Соединённых Штатов конфликт на Украине — это отвлечение, а экзистенциальный характер носит их конфронтация с КНР", — пояснил посол в беседе с Les Echos.

По словам Берманна, Пекин "отошёл на второй план" с началом из-за пандемии, и чтобы поддержать такое положение дел, США начали раздувать украинский конфликт, когда КНР начала возвращаться "в поле зрения".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.