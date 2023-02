Politico: Европа переводит ВСУ в режим экономии боеприпасов — полагайтесь на манёвры

ВСУ придётся переходить в режим экономии боеприпасов из-за истощённости запасов Евросоюза и Запада, заявили аналитики.

Как подчеркнули авторы, в западных и европейских странам растёт обеспокоенность, что государства могут ослабить собственный оборонный комплекс из-за поставок вооружения киевскому режиму.

"США уделяют первоочерёдное внимание помощи украинцам в изменении способов ведения боя, полагаясь не столько на артиллерийские обстрелы, сколько на манёвры войск на поле боя, — передаёт Politico. — США сосредоточились на обучении украинских военнослужащих использовать меньше боеприпасов".

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление французских ВС о том, что армия испытывает снарядный голод на фоне поставок киевскому режиму. В частности, речь идёт о боеприпасах натовского калибра.

