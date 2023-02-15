Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Мирошник: Киев перекрыл канал Северский Донец — Донбасс и создал жёсткий дефицит воды
Севастьянов: Папа Римский хочет предложить Путину план урегулирования противостояния РФ и Запада
Полковник Пинчук: нужно топить корабли США с оружием для Украины за подрыв "Северных потоков"
ВСУ сбросили гранаты с дрона на эвакуационную группу российских военных, которые выносили раненого
Responsible Statecraft: Запад должен понять Россию для начала переговоров по Украине
Экс-посол Франции: Украина для США — способ отвлечься
РИА Новости: противодроновые ружья ВС РФ подтвердили эффективность в зоне СВО
Exxpress: украинская пшеница пошла на корм свиньям в Испании, а не в голодающую Африку
В РФ ответили на заявление Госдепа о "депортации" украинских детей: в Донбассе погибли 153 ребёнка

Politico: Европа переводит ВСУ в режим экономии боеприпасов — полагайтесь на манёвры

Мир

ВСУ придётся переходить в режим экономии боеприпасов из-за истощённости запасов Евросоюза и Запада, заявили аналитики.

Politico: Европа переводит ВСУ в режим экономии боеприпасов — полагайтесь на манёвры

Как подчеркнули авторы, в западных и европейских странам растёт обеспокоенность, что государства могут ослабить собственный оборонный комплекс из-за поставок вооружения киевскому режиму.

"США уделяют первоочерёдное внимание помощи украинцам в изменении способов ведения боя, полагаясь не столько на артиллерийские обстрелы, сколько на манёвры войск на поле боя, — передаёт Politico. — США сосредоточились на обучении украинских военнослужащих использовать меньше боеприпасов".

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление французских ВС о том, что армия испытывает снарядный голод на фоне поставок киевскому режиму. В частности, речь идёт о боеприпасах натовского калибра.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Что ждет Украину после СВО: 2 сценария
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Катастрофа в Турции открыла страшное: Анкара готовится к "войне"

Землетрясение в Турции может привести к "войне" между оппозицией и властью.

РИА Новости: землетрясение в Турции грозит Анкаре войной между Эрдоганом и оппозицией в 2023 году
Петиция на сайте Зеленского набрала необходимые голоса: Россию могут переименовать в Московию
Россию могут переименовать в Московию
Россия достигла стратегических целей СВО на Украине — Global Times
Global Times: тяжёлое положение ВСУ вынудит США открыто вмешаться в конфликт на Украине
Поездопад и "второй Чернобыль": в США сошли с рельсов три поезда, перевозившие опасные химикаты Ольга Лебедева У рожденных 15 февраля Водолеев бурная фантазия Соломон Соловьев "Народный президент": что может быть лучше для страны Сергей Лебедев
Бойцы ВС РФ уничтожили тех, кто расстрелял российских пленных
Врач Яблуновский о лечении Костомарова: "Сердце не ампутируешь"
Польша воюет против России и Германии — Акопов
Польша воюет против России и Германии — Акопов
Последние материалы
РИА Новости: противодроновые ружья ВС РФ подтвердили эффективность в зоне СВО
Politico: Европа переводит ВСУ в режим экономии боеприпасов — полагайтесь на манёвры
Цифровой ключ HYUNDAI: настройки вождения, зеркал, руля, сидений и другие возможности
В РФ ответили на заявление Госдепа о "депортации" украинских детей: в Донбассе погибли 153 ребёнка
Задний и передний приводы: какой выбор сделать при покупке авто
Минобороны: ВС РФ прорвали эшелонированную оборону в ЛНР — ВСУ при бегстве бросили убитых
Редис сорта "Жара": дачники любят его за неприхотливость и большой урожай
Растения-сидераты улучшают почву без перекопки и лишних хлопот
В Канаде призвали пересмотреть часть антироссийских санкций: "Полная глупость!"
AT: Украина рискует превратиться в пустыню из-за НАТО — "Они это заслужили"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников