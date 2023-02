Эксперт Иванов объяснил НЛО в небе над Китаем: простые шары с диодами

Your browser does not support the audio element.

Руководитель Астрофизической оптической обсерватории КубГУ Александр Иванов заявил, что НЛО в небе над Китаем — простые шары с диодами.

В Сети появились кадры, как в небе над китайской провинцией Хэйлунцзян один за другим загораются огни, а потом гаснут. Эксперт Иванов рассказал, что ему уже приходилось видеть подобное. Это произошло на празднике в обсерватории. Сначала Иванов полагал, что это спутники, но потом с помощью специальной техники он увидел, что это новые типы шаров с полупроводниковыми фотодиодами.

"Мы увидели, что это новые типы шаров с полупроводниковыми фотодиодами, которые излучают свет. В данном случае, это скорее всего обычные шары", — рассказал собеседник агентства РИА Новости.

Два года назад подобное явление видели жители восточной Европы. Позже стало известно, что это летели спутники Starlink Илона Маска.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.