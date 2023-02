FT: Россия стягивает к границам с Украиной авиацию для поддержки нового наступления

Россия стягивает к границам с Украиной самолёты и вертолёты для поддержки нового наступления. Об этом заявили западные чиновники, знакомые с разведданными стран НАТО, на условиях анонимности.

"Это может говорить о переходе конфликта в новую фазу", — отмечается в материале Financial Times.

По словам источников, около 80 процентов российской военной авиации может быть задействовано в боевых действиях. Предполагается, что ВС РФ намерены вывести из строя украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО), а затем перейти в масштабное наступление.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что на данный момент нет никаких признаков того, что Россия готовится к массированной воздушной атаке.

