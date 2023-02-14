Над Киевом заметили неизвестный летающий объект в форме шара

Странный летающий объект в форме шара замечен в небе над Киевом. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

"Киевские паблики пишут о неизвестном летающем объекте в небе над столицей в форме шара", — заявили на Украине.

Ранее представитель ВВС страны Юрий Игнат заявил, что в воздушном пространстве Незалежной было зафиксировано присутствие воздушных шаров. Он убеждён, что аппараты запущены с территории России.

Также аэростат появлялся в небе над США. В Пентагоне утверждают, что объект запускал Китай для сбора разведданных. Однако в Пекине отметили, что это был потерянный гражданский метеозонд.

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