Генерал Марк Милли считает, что ВСУ не будут отступать из Бахмута

На данный момент украинские силы не будут отступать из Бахмута (Артёмовска). Об этом заявил глава Объединённого комитета начальников штабов НАТО генерал Марк Милли. Он подчеркнул, что именно в этом районе зафиксировано наиболее динамичное смещение линии фронта в обе стороны.

"Украинцы меняются, они в обороне. Россияне атакуют. Я бы описал это как крайне затяжную битву на истощение с очень высоким уровнем потерь", — отметил Милли на пресс-конференции по итогам заседания "Рамштайна".

Американский генерал добавил, что сражение за Бахмут происходит без "хитроумных манёвров", но с большим количеством артиллерийского огня.

"Сколько это будет продолжаться — сказать трудно. Я не думаю, что украинцы просто сломаются и проиграют, они будут продолжать бой", — сказал Милли.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.