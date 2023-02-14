На данный момент украинские силы не будут отступать из Бахмута (Артёмовска). Об этом заявил глава Объединённого комитета начальников штабов НАТО генерал Марк Милли. Он подчеркнул, что именно в этом районе зафиксировано наиболее динамичное смещение линии фронта в обе стороны.
"Украинцы меняются, они в обороне. Россияне атакуют. Я бы описал это как крайне затяжную битву на истощение с очень высоким уровнем потерь", — отметил Милли на пресс-конференции по итогам заседания "Рамштайна".
Американский генерал добавил, что сражение за Бахмут происходит без "хитроумных манёвров", но с большим количеством артиллерийского огня.
"Сколько это будет продолжаться — сказать трудно. Я не думаю, что украинцы просто сломаются и проиграют, они будут продолжать бой", — сказал Милли.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.