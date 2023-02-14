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Петиция на сайте Зеленского набрала необходимые голоса: Россию могут переименовать в Московию

Мир

Петиция на сайте Владимира Зеленского набрала необходимые голоса, и теперь Россию могут переименовать в Московию.

Петиция на сайте Зеленского набрала необходимые голоса: Россию могут переименовать в Московию

На сайте украинского президента была опубликована петиция. Её авторы просят заменить названия "Россия" и "Российская Федерация" на "Московия" и "Московская Федерация". Также они просят изменить все производные слова от названия страны.

14 февраля петиция набрала необходимые 25 тыс. голосов. Теперь Зеленский обязан дать ответ на призыв граждан. Если ответ президента будет положительным, то предложение направят на рассмотрение в Верховную раду.

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Россию готовят к капитуляции?
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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