Политолог Сафонов о причинах закрытия воздушного пространства Молдавии: приземлился тот, кого не хотели светить

Политолог Андрей Сафонов в беседе с Pravda.Ru объяснил, почему Молдавия приняла решение закрыть воздушное пространство страны.

Эксперт считает, что закрытие воздушного пространства Молдавии на несколько часов может быть связано с двумя вещами.

"Первое, это, быть может, кто-то приземлился в это время на территории Республики Молдовы, кого не очень хотели светить, рекламировать и кому хотели создать максимальный комфорт при приземлении", — поделился одной из версий Сафонов.

Политолог не исключает также, что данное решение связано со вчерашним заявлениями президента Молдавии Майи Санду о готовящемся государственном перевороте в республике.

"Очевидно, что на пустом месте нагнетается действующей властью Молдовы страсть по поводу того, что, якобы, Россия вынашивает какие-то чёрные замыслы в отношении молдавской государственности", — выразил своё мнение эксперт.

Сафонов отметил, что версия об обнаружении в небе над Молдавией некого летательного аппарата тоже имеет право на жизнь.

