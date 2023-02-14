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Под Угледаром в ДНР погиб боец батальона "Восток", блогер Андрей "Арни" Рахов

Мир

Под Угледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб боец батальона "Восток", блогер Андрей "Арни" Рахов.

Под Угледаром в ДНР погиб боец батальона "Восток", блогер Андрей "Арни" Рахов

Одним из первых о гибели Рахова сообщил эксперт военно-политической журналистики Борис Рожин. Позже появилась информация, что Андрей получил тяжёлое ранение при штурме Угледара.

Музыкант Миша Маваши больше десяти лет знал добровольца. Он рассказал, что Арни решил участвовать в СВО "по зову сердца". До этого он работал в пожарной части.

"Воевал отчаянно, мудро, яростно. Честно сказать, моё сердце сегодня разбито… Помяните добрым словом", — написал Маваши.

Также известно, что Рахов был представителем фан-движения ФК "Зенит", а позже клуба "Сечь". Он сыграл большую роль в появлении на фронте "фанатских" отрядов.

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Андрей Рахов - Время новых героев
Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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