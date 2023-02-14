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Эксперт Колчин: Запад провалил план по накачку своего ВПК украинскими контрактами

Мир

По словам аналитика Петра Колчина, США воздержались от передачи дальнобойных ракет ATACMS Украине, чтобы самим не остаться ни с чем.

Эксперт Колчин: Запад провалил план по накачку своего ВПК украинскими контрактами

Западные лидеры увидели, что казавшийся безупречным план по обеспечению ВПК стран НАТО контрактами, согласно которым они должны поставлять Киеву оружие, потерпел крах, ведь многие из них сами "оказались на мели".

"Кампания по передаче Украине оружия уже серьезно повлияла на арсеналы многих государств НАТО", — сказал Колчин в беседе с Телеканалом "360".

Яркий пример сказанному — Британия, у которой практически не осталось эффективного боевого вооружения на собственные нужды. Именно поэтому Запад отныне решил не торопиться отдавать Киеву своё самое мощное оружие.

"Уже стало очевидно, что план по накачке западного ВПК огромным количеством контрактов дает сбой", — заявил Колчин.

Таким же размышлениями руководствуются и американцы, которые отказались от передачи Украине ракет ATACMS ради сохранения своей боеспособности.

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ЗРК "Patriot" для ВСУ. Стоит ли волноваться России?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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