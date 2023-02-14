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Global Research: США тайно передали дальнобойные снаряды Киеву

Мир

Украина в секретном порядке получила от США дальнобойные реактивные снаряды ER-GMLRS, которые способны бить на расстояние до 150 км. Об этом сообщает обозреватель Драго Боснич, опираясь на неназванные источники в разведке. Материал журналиста размещён в издании Global Research.

Global Research: США тайно передали дальнобойные снаряды Киеву

"Различные источники в разведке теперь предполагают, что киевский режим использует не только стандартные боеприпасы M30 и M31, но и новые реактивные снаряды ER-GMLRS", — написал Боснич.

Аналитик подчеркнул, что передача этих снарядов на Украину была выполнена тайно американской стороной. Он напомнил, что дальнобойность новых боеприпасов составляет 150 км.

Боснич рассказал, что нацеливанием артиллерийских систем на российских военных занимаются на базе США, находящейся в одной из стран НАТО. Как отметил неназванный автором представитель киевских властей, целятся американцы быстро.

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США тайно отправят войска на Украину? Политолог сделал прогноз
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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