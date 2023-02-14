В Пентагоне рассчитывают на контрнаступление Киева весной

В Белом доме ждут от Киева контрнаступления весной. Об ожиданиях Вашингтона рассказал глава Пентагона США Ллойд Остин.

Министр призвал западные страны обеспечить Киеву соответствующие условия для наступления, увеличив поставки вооружения, с которыми Украина сможет быть хозяйкой положения.

"Очень важно сейчас, чтобы был создан импульс для помощи Украине. Чтобы на поле боя сложились такие условия, которые будут выгодны Украине. И поэтому мы ожидаем увидеть наступление Украины весной", — сказал Остин во время брифинга.

Глава Пентагона считает, что Киев сможет перехватить инициативу в зоне конфликта.

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