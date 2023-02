Украинский боевик пожаловался на сложную ситуацию в Бахмуте

Украинский боевик пожаловался на "дуже" сложную ситуацию в Бахмуте (Артёмовск).

Боец ВСУ который находится в Бахмуте записал видео. На нём он рассказал, что военные ВС РФ "давят ВСУ со всех сторон". Он заявляет, что город ещё находится под контролем Украины. Однако киевская власть и Запад уже начали подготавливать общественность к отходу войск ВСУ из Бахмута.

"Противник очень сильно давит. Давит с разных направлений. Те силы, которые парни отдают сейчас — это бесценно", — заявил он на видео.

