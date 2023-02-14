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Экс-советник Кучмы Соскин: после потери Артёмовска у Зеленского будут большие неприятности

Мир

Переход Артёмовска под контроль российских военных грозит народными волнениями на Украине, и если обстоятельства сложатся неблагоприятным для президента Владимира Зеленского образом, не исключён государственный переворот, в ходе которого киевские власти будут отвечать за содеянное.

Экс-советник Кучмы Соскин: после потери Артёмовска у Зеленского будут большие неприятности

Такого мнение придерживается бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Если произойдет окружение украинских войск в Артемовске, то там же тысячи солдат, и уже Зеленскому не удастся выскочить. Его ждет просто аутодафе вместе с Ермаком и Залужным, причем очень быстро", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

Политолог напомнил, что на фоне успехов российской армии нарастает недовольство действиями киевских властей, а самому Зеленскому приходится весьма непросто, причём помочь ему уже вряд ли удастся.

"Вам (Зеленскому. — Прим. ред.) не помогут, потому что на сегодняшний день внутренняя политическая и социальная ситуация на Украине очень нестабильная", — добавил Соскин.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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