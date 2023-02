РИА Новости: Байден предложил Вучичу вместе "призвать Россию к ответу" за СВО на Украине

Президент США Джозеф Байден в поздравлении к Дню государственности Сербии предложил Александру Вучичу вместе "призвать Россию к ответу" за спецоперацию (СВО) на Украине.

В поздравительной телеграмме Байдена говорится, что США и Сербия уже несколько лет работают над диверсификацией источников энергии и усилением экономического сотрудничества. Байден заявил, что Вашингтон и Белград "должны вместе продолжить поддерживать народ Украины и призвать Россию к ответу". Также американский президент подчеркнул, что Штаты поддерживают "путь Сербии к вступлению в ЕС".

Вучич многократно заявлял, что он никогда не признает независимость Косово и будет выступать против вступления в ООН. Сербский президент также обещал, что не будет вводить санкции против РФ, "сколько сможет".

