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Социолог: Запад планирует расширить и углубить украинский конфликт до мирового

Мир

В планах коллективного Запада расширение и углубление украинского конфликта до мирового. Об этом заявил российский социолог и публицист Филипп Грилль в беседе с корреспондентом ФАН.

Социолог: Запад планирует расширить и углубить украинский конфликт до мирового

По его мнению, отправка истребителей F-16 Украине, скорее всего, произойдет, а общество уже готовят к этому.

"Одно можно сказать с абсолютной уверенностью: это очевидное расширение и углубление украинского кризиса до мирового. Ведь мы прекрасно понимаем, кто будет летать на этих самолётах — западные пилоты, а не украинские", — заметил собеседник издания.

Москва имеет дело с коалицией агрессоров, желающих расправиться с ней на поле боя, используя киевский режим и население бывшей УССР до последнего человека, заключил эксперт.

Ранее военный историк Юрий Кнутов назвал целями для западных истребителей Крым и Воронеж.

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Откровение одессита: вот зачем США подожгли Украину
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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