Социолог: Запад планирует расширить и углубить украинский конфликт до мирового

В планах коллективного Запада расширение и углубление украинского конфликта до мирового. Об этом заявил российский социолог и публицист Филипп Грилль в беседе с корреспондентом ФАН.

По его мнению, отправка истребителей F-16 Украине, скорее всего, произойдет, а общество уже готовят к этому.

"Одно можно сказать с абсолютной уверенностью: это очевидное расширение и углубление украинского кризиса до мирового. Ведь мы прекрасно понимаем, кто будет летать на этих самолётах — западные пилоты, а не украинские", — заметил собеседник издания.

Москва имеет дело с коалицией агрессоров, желающих расправиться с ней на поле боя, используя киевский режим и население бывшей УССР до последнего человека, заключил эксперт.

Ранее военный историк Юрий Кнутов назвал целями для западных истребителей Крым и Воронеж.

