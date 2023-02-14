Кирби: взятие Артёмовска российскими военными никак не скажется на ситуации на Украине

Вашингтону пришлось признать успехи российской армии в Артёмовске (Бахмуте) в последние пару дней. При этом в Белом доме подчеркнули, что даже если российские военные возьмут Артёмовск, это не будет иметь большого влияния на общую картину по Украине.

С таким заявлением выступил представитель Белого дома Джон Кирби.

"Русские постепенно продвигаются там (в районе Артемовска — ред.) в последние 24-48 часов. Я не буду давать прогнозов, но даже если Бахмут падет, это не будет иметь стратегическое значение для исхода войны", — сказал Кирби во время брифинга.

При этом Кирби предпочёл умолчать о том, какие действия собирается предпринять Киев на данном участке. По словам представителя Белого дома, решения о предстоящих операциях и ресурсах, которые для них необходимы, — это прерогатива киевских властей.

"Украинцы продолжат бороться, как они посчитают нужным", — добавил Кирби.

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