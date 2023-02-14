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Кирби объяснил, почему над США стали чаще замечать летающие объекты: настроили радары

Мир

Тот факт, что в небе над США стали чаще замечать летающие объекты, связан с заново настроенными радарами. Такое объяснение предложил координатор стратегических коммуникаций в Совбезе США Джон Кирби.

Кирби объяснил, почему над США стали чаще замечать летающие объекты: настроили радары

Американский чиновник уверен, что теперь данных об объектах, летающих над Соединёнными Штатами, будет становиться всё больше, ведь некоторые из них могут оказаться потенциально опасными для жителей страны.

"Сотрудники североамериканского командования ПВО настроили параметры радиолокационных систем, степень чувствительности, чтобы искать то, что летает медленно, высоко и небольших размеров. И когда вы повышаете чувствительность радаров, вы, вероятно, увидите больше таких ситуаций", — сказал Кирби в интервью CNN.

Только на прошлой неделе американские СМИ пестрели сообщениями о четырёх летающих объектах в небе над Аляской и Канадой, которые в итоге были перехвачены американскими истребителями.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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