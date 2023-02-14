Экономист Василий Колташов прокомментировал Pravda.Ru решение ЕС включить Россию в "чёрный список" как юрисдикцию, не сотрудничающую по налоговым вопросам.
"Это ещё один чёрный список, в который Россию удалось добавить, чтобы иметь возможность репрессировать компании на территории ЕС. Объявляется, что с 2017 года Евросоюз вёл с Россией переговоры, но плохая, нехорошая Москва неожиданно прекратила сотрудничество по вопросам налогового порядка и резко испортилась, из-за чего Россию приходится включать в этот чёрный список. Так они эту позицию подают", — заявил Колташов.
Он назвал цели продолжающейся санкционной политики Запада в отношении РФ.
"Это ещё один список, в который решено Россию внести для того, чтобы оказывать деструктивное влияние на её внешнюю торговлю, на её финансовые взаимоотношения с другими странами и европейскими компаниями. Если Брюссель пойдёт дальше, то может начать выставлять претензии к фирмам, работающим на российском рынке", — отметил собеседник издания.
Колташов рассказал, как решение Брюсселя повлияет на российскую экономику.
"На нашу экономику это никак не повлияет. Если они перейдут к каким-то активным действиям, то это может оказать отрицательное влияние на работу европейских компаний на российском рынке с точки зрения их присутствия в нашей экономике", — добавил экономист.
Ранее ЕС включил Россию в список стран с юрисдикциями, не сотрудничающими по налоговым вопросам.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.