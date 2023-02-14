В Артёмовске (Бахмуте) "пропали" двое финских наёмников. Об этом сообщает Al Jazeera.
Ранее американская газета The New York Times опубликовала кадры удара ракетой по машине иностранных наёмников в Бахмуте. Уничтоженный автомобиль как раз принадлежал гражданам Финляндии Билу и Бобу. Они не выходят на связь уже несколько дней, а знакомые и родственники ведут розыск пропавших.
Напомним, микроавтобус иностранных наёмников, которые под видом помощи мирному населению собирали разведывательную информацию, был уничтожен в Артёмовске 2 февраля.
Подтверждено уничтожение (в результате удара) бывшего американского морпеха Пита Рида, а также ранение двух граждан Норвегии.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.