В Артёмовске пропали двое финских наёмников

В Артёмовске (Бахмуте) "пропали" двое финских наёмников. Об этом сообщает Al Jazeera.

Ранее американская газета The New York Times опубликовала кадры удара ракетой по машине иностранных наёмников в Бахмуте. Уничтоженный автомобиль как раз принадлежал гражданам Финляндии Билу и Бобу. Они не выходят на связь уже несколько дней, а знакомые и родственники ведут розыск пропавших.

Напомним, микроавтобус иностранных наёмников, которые под видом помощи мирному населению собирали разведывательную информацию, был уничтожен в Артёмовске 2 февраля.

Подтверждено уничтожение (в результате удара) бывшего американского морпеха Пита Рида, а также ранение двух граждан Норвегии.

