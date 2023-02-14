Global Times: США могут открыто вмешаться в конфликт на Украине и начать переговоры с РФ

Растущие потери Вооружённых силы Украины могут вынудить США открыто вмешаться в украинский конфликт, чтобы инициировать переговоры с Россией, сообщает обозреватель Фэй Сюэ в статье для Global Times.

"На следующем этапе ситуация между Россией и Украиной может претерпеть значительные изменения… США могут выйти на передовую из-за кулис и напрямую вступить в переговоры с Россией по вопросу Украины", — отмечается в материале.

Несмотря на военную помощь со стороны США и стран Евросоюза украинская армия несёт большие потери и отступает под напором ВС РФ. Если Вашингтон увидит, что ВСУ находятся на грани поражения, то вмешается в ситуацию, чтобы предложить России переговоры, считает Фэй Сюэ.

Ранее британская разведка MI6 сообщила, что президент РФ Владимир Путин приказал российской армии продвигаться по всем направлениям на Украине, чтобы добиться решающего прорыва в ходе спецоперации.

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