Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
RMC: воевавший за ВСУ наёмник из Франции Давид Д. получил смертельное ранение в голову под Донецком
Жительница Волгограда боится, что власти заблокировать выезд из её гаража
NYT опубликовала видео удара ракетой "Корнет" по группе иностранных наёмников в Бахмуте
Исследование: обогащённая селеном пища может использоваться против болезни Альцгеймера
19fortyfive: после того, как Киев получит западные танки, он начнёт захват Крыма
МК: Леонков раскрыл просьбы Украины об оружии для ВСУ на "Рамштайне"
Военный эксперт Матвийчук заявил о бегстве иностранных наёмников из ВСУ из-за крупных потерь
Суд приговорил жительницу Тюмени к трём годам лишения свободы условно за покупку таблеток для похудения
Инфекционист Когут: чем чаще люди целуются, тем сильнее укрепляется их иммунитет

Global Times: США могут открыто вмешаться в конфликт на Украине и начать переговоры с РФ

Мир

Растущие потери Вооружённых силы Украины могут вынудить США открыто вмешаться в украинский конфликт, чтобы инициировать переговоры с Россией, сообщает обозреватель Фэй Сюэ в статье для Global Times.

Global Times: США могут открыто вмешаться в конфликт на Украине и начать переговоры с РФ

"На следующем этапе ситуация между Россией и Украиной может претерпеть значительные изменения… США могут выйти на передовую из-за кулис и напрямую вступить в переговоры с Россией по вопросу Украины", — отмечается в материале.

Несмотря на военную помощь со стороны США и стран Евросоюза украинская армия несёт большие потери и отступает под напором ВС РФ. Если Вашингтон увидит, что ВСУ находятся на грани поражения, то вмешается в ситуацию, чтобы предложить России переговоры, считает Фэй Сюэ.

Ранее британская разведка MI6 сообщила, что президент РФ Владимир Путин приказал российской армии продвигаться по всем направлениям на Украине, чтобы добиться решающего прорыва в ходе спецоперации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Военный стратег: Ядерный удар ничего нам не даст. Даже наоборот"
Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
ВСУ нанесли удар по командному пункту "Востока" из-за неудачи

Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.

Ходаковский: ВСУ нанесли удар по командному пункту "Востока" в Угледаре из-за неудачи
РИА Новости: землетрясение в Турции грозит Анкаре войной между Эрдоганом и оппозицией в 2023 году
Катастрофа в Турции открыла страшное: Анкара готовится к "войне"
Жириновский ещё в 2013 году предсказал землетрясение в Турции
В Сети появились фото сына Соловьёва с накрашенными ногтями
"Народный президент": что может быть лучше для страны Сергей Лебедев Водолеи под знаком зодиака 14 февраля: ирония с быстротой мысли Соломон Соловьев Невнятная и близорукая политика России породила опасную проблему на Украине Виктор Пахомов
Появилось видео уничтожения десантниками России опорного пункта ВСУ
Стало понятно, почему помощника Кадырова отравили через письмо
Вассерман оценил заявление Кадырова о взятии Харькова и Одессы
Вассерман оценил заявление Кадырова о взятии Харькова и Одессы
Последние материалы
Жительница Волгограда боится, что власти заблокировать выезд из её гаража
NYT опубликовала видео удара ракетой "Корнет" по группе иностранных наёмников в Бахмуте
Так поступают союзники: Россия обеспечила Казахстану экономический рост
Исследование: обогащённая селеном пища может использоваться против болезни Альцгеймера
19fortyfive: после того, как Киев получит западные танки, он начнёт захват Крыма
МК: Леонков раскрыл просьбы Украины об оружии для ВСУ на "Рамштайне"
Военный эксперт Матвийчук заявил о бегстве иностранных наёмников из ВСУ из-за крупных потерь
Суд приговорил жительницу Тюмени к трём годам лишения свободы условно за покупку таблеток для похудения
Инфекционист Когут: чем чаще люди целуются, тем сильнее укрепляется их иммунитет
Кнутов: целями западных истребителей станут Крым и Воронеж
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников