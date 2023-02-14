19fortyfive: после того, как Киев получит западные танки, он начнёт захват Крыма

После того, как Украина получит обещанные Западом танки, она может начать более активные наступательные действия на южной направлении. Об этом пишет американское издание 19fortyfive.

Авторы материала считают, что, получив тяжёлую военную технику, украинский лидер Владимир Зеленский, вероятно, сместит фокус боевых действий на другие направления, в частности, на юг.

"Южное наступление… могло бы вывести ВСУ в зону досягаемости Крыма и позволило бы проводить больше таких операций на полуострове", — сказано в статье.

Ранее нечто подобное говорил генерал-лейтенант Андрей Гурулёв — правда, применительно к ВС РФ. По его словам, российские военные проведут наступление там, где этого никто не ожидает.

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