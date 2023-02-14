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19fortyfive: после того, как Киев получит западные танки, он начнёт захват Крыма

Мир

После того, как Украина получит обещанные Западом танки, она может начать более активные наступательные действия на южной направлении. Об этом пишет американское издание 19fortyfive.

19fortyfive: после того, как Киев получит западные танки, он начнёт захват Крыма

Авторы материала считают, что, получив тяжёлую военную технику, украинский лидер Владимир Зеленский, вероятно, сместит фокус боевых действий на другие направления, в частности, на юг.

"Южное наступление… могло бы вывести ВСУ в зону досягаемости Крыма и позволило бы проводить больше таких операций на полуострове", — сказано в статье.

Ранее нечто подобное говорил генерал-лейтенант Андрей Гурулёв — правда, применительно к ВС РФ. По его словам, российские военные проведут наступление там, где этого никто не ожидает.

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Срочники, уничтожение наемников и главный приоритет — Шойгу о спецоперации на Украине
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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