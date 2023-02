Украина собирается обвинить Россию в заражении территорий вокруг Чернобыля

Украина готовит масштабную провокацию для обвинения России в радиоактивном заражении территории вокруг Чернобыльской атомной электростанции, заявили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию.

По данным штаба, обвинение будет озвучено перед 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН. Киев хочет убедить Организацию Объединённых Наций в том, что Россия "грубо нарушила" Конвенцию о ядерной безопасности. Представители киевского режима представят мировому сообществу "доказательства" того, что действия российских военных на Чернобыльской АЭС в феврале-апреле 2022 года привели к радиоактивному заражению части украинских земель.

Уже на следующий день после начала спецоперации Минобороны РФ отчиталось о взятии под контроль Чернобыльской АЭС. Военные армии России и члены отдельного батальона охраны АЭС Украины договорились о том, что теперь будут вместе обеспечивать безопасность энергоблоков и саркофага ЧАЭС.

