Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт Розенбах: в состав ряда детских стиральных порошков входят токсины
Подоляка: половина гарнизона ВСУ покинула "полукотёл" в Артёмовске
Минобороны РФ: официальное завершение частичной мобилизации отменило бы льготы для мобилизованных
Молдавия экстренно закрыла свое воздушное пространство
РБК: жителям Байконура предложили отправиться в зону СВО на Украине за 260 тыс. рублей
Гендиректор ярославского «Шинника» подтвердил драку между российскими и украинскими игроками
Певица Ани Лорак впервые показала своего нового возлюбленного в Сети
Гастроэнтеролог Шубина: весной часто обостряется гастрит
Кнутов допустил, что Украина перестанет существовать как государство в 2024 году

Politico: Украина не заберёт Донбасс у России даже с сотней истребителей

Мир

Западные страны начали активно обсуждать поставки боевых самолётов на Украину. Великобритания зашла дальше всех, объявив, что будет обучать украинских пилотов на истребителях. Однако французский дипломат на условиях анонимности отметил, что самолёты не принесут Киеву никакой пользы.

Politico: Украина не заберёт Донбасс у России даже с сотней истребителей

"Главный вопрос: что они хотят делать с самолётами? Это неясно. Неужели они думают, что с 50 или сотней истребителей они смогут вернуть Донбасс?" — задался вопросом чиновник в беседе с Politico.

Он подчеркнул, что на данный момент нет никакого смысла тренировать украинцев на западных истребителях, поскольку на обучение уйдёт не менее полугода.

"Возможно, некоторым странам следует предоставить им МиГи — самолёты, на которых они действительно могут летать", — добавил дипломат.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Так ли страшны Leopard, как ими пугают? Анализ Артамонова
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
ВСУ нанесли удар по командному пункту "Востока" из-за неудачи

Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.

Ходаковский: ВСУ нанесли удар по командному пункту "Востока" в Угледаре из-за неудачи
РИА Новости: землетрясение в Турции грозит Анкаре войной между Эрдоганом и оппозицией в 2023 году
Катастрофа в Турции открыла страшное: Анкара готовится к "войне"
Жириновский ещё в 2013 году предсказал землетрясение в Турции
В Сети появились фото сына Соловьёва с накрашенными ногтями
Водолеи под знаком зодиака 14 февраля: ирония с быстротой мысли Соломон Соловьев Наши "союзники" воспитывают достойных преемников в НАТО Сергей Лебедев Невнятная и близорукая политика России породила опасную проблему на Украине Виктор Пахомов
Появилось видео уничтожения десантниками России опорного пункта ВСУ
Стало понятно, почему помощника Кадырова отравили через письмо
Вассерман оценил заявление Кадырова о взятии Харькова и Одессы
Вассерман оценил заявление Кадырова о взятии Харькова и Одессы
Последние материалы
Гастроэнтеролог Шубина: весной часто обостряется гастрит
Кнутов допустил, что Украина перестанет существовать как государство в 2024 году
Семейный психолог Сатья Дас ударил по голове посетительницу своего семинара её же сумкой: Нужен психиатр
Поездки россиянок на роды в Аргентину за гражданством приостановят
Politico: Украина не заберёт Донбасс у России даже с сотней истребителей
КП: врач Яблуновский рассказал, как пытаются спасти фигуриста Романа Костомарова
Генерал Гурулёв: наступление армии России проявится там, где никто не ждёт
Опубликовано видео массовой драки между футболистами ярославского "Шинника" и украинского "Миная"
Наши футболисты поступили как настоящая команда - руководство "Шинника" прокомментировало драку с украинцами
Психолог Ракша: одиноким людям нужно написать "обидчику" валентинку и сжечь её
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников