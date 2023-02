Politico: Украина не заберёт Донбасс у России даже с сотней истребителей

Your browser does not support the audio element.

Западные страны начали активно обсуждать поставки боевых самолётов на Украину. Великобритания зашла дальше всех, объявив, что будет обучать украинских пилотов на истребителях. Однако французский дипломат на условиях анонимности отметил, что самолёты не принесут Киеву никакой пользы.

"Главный вопрос: что они хотят делать с самолётами? Это неясно. Неужели они думают, что с 50 или сотней истребителей они смогут вернуть Донбасс?" — задался вопросом чиновник в беседе с Politico.

Он подчеркнул, что на данный момент нет никакого смысла тренировать украинцев на западных истребителях, поскольку на обучение уйдёт не менее полугода.

"Возможно, некоторым странам следует предоставить им МиГи — самолёты, на которых они действительно могут летать", — добавил дипломат.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.