Кошкин: президент США Байден случайно раскрыл план весеннего наступления ВСУ

Американский президент Джо Байден случайно раскрыл реальную информацию о подготовке армии Украины к весеннему наступлению. Об этом проинформировал военный и политический аналитик Андрей Кошкин в интервью с "ПолитРоссией".

Американские СМИ пишут, что Вашингтон недоволен степенью активности ВСУ. В связи с этим Белый дом пытается надавить на Киев, чтобы он начал наступательные действия. Однако пока чиновники не смогли внушить украинцам, что, если ход конфликта решительно не изменится, то они не получат былую финансовую и военную поддержку.

Кошкин уверен, что руководство США не может быть недовольным активностью или решениями Киева и ВСУ. Пентагон контролирует все шаги армии Украины и задаёт нужный уровень интенсивности боёв.

"Так что статьи американских СМИ о якобы недовольстве Вашингтона — это материал, предназначенный для отвлечения внимания, пока украинских боевиков готовят к бою. Как раз недавно Байден требовал весеннего наступления Киева. Думаю, он случайно раскрыл замысел Пентагона, рассказал о реальных планах на ВСУ", — заявил аналитик.

Кошкин отметил, что пока неизвестны сроки выхода приказа Пентагона о наступлении. Эксперт считает, что это обязательно произойдёт.

"Косвенно на это указывают такие факты, как мобилизация украинцев, укрепление резервов ВСУ. Также противник ожидает бронетанковой техники из стран НАТО, поставки артиллерийских снарядов, ракет. То есть мы видим, что процесс идёт", — сказал эксперт.

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