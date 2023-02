Жители Китая заметили в небе НЛО

Your browser does not support the audio element.

В небе над китайским городом Цицикар замечен неопознанный летающий объект. Местные жители публикуют в социальных сетях видеозаписи с цепочкой светящихся шаров, которые летят по небу и ярко светятся.

По данным издания "Хуаньцю шибао", 14 февраля горожанин по фамилии Цзян рассказал журналистам о том, что 13 февраля он заметил в небе цепочку быстро движущихся объектов, которые то загорались, то гасли. По словам Цзяна, это был не воздушный змей.

Авторы видеозаписей, на которых изображён НЛО, сообщили, что ранее никогда не видели ничего подобного. По их словам, объект светился и не издавал никаких звуков.

Власти Цицикара не смогли объяснить, что именно увидели горожане в небе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.