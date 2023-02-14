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Песков назвал НАТО враждебной России организацией

Мир

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал НАТО враждебной России организацией, которая ежедневно это подтверждает и всё активнее ввязывается в украинский конфликт.

Песков назвал НАТО враждебной России организацией

"НАТО — это враждебная нам организация, которая подтверждает свою враждебность каждый день и которая изо всех сил пытается как можно чётче обозначить свою вовлечённость в конфликт вокруг Украины", — сказал Песков.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинский конфликт вышел на этап "войны логистики".

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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