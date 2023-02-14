Эндрю Наполитано назвал Путина сдерживающим фактором начала Третьей мировой войны

Президент России Владимир Путин отличается самообладанием и терпением, поэтому его можно назвать единственным сдерживающим фактором начала Третьей мировой войны. Об этом заявил американский журналист Эндрю Наполитано.

"И это полностью противоречит общепринятому нарративу о его безрассудстве и безумии", - указал он.

Обозреватель убеждён, что главным зачинщиком украинского конфликта является Вашингтон. Более того, есть веские доказательства последовательного провоцирования кризиса на Украине со стороны США, отметил Наполитано.

Он подчеркнул, что Путин никогда не угрожал президенту США Джо Байдену, в то время как сенатор Линдси Грэм публично просил главу Белого дома отправить специальную группу для организации убийства российского лидера.

"Вот и ответьте, какая сторона более рациональна, а какая — деструктивна? Ответ прост и очевиден", — резюмировал журналист в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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