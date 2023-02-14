Kayhan: причиной краха США станет их слабость и немощность

США приведут к краху их слабость и немощность, отмечается в статье иранского издания Kayhan.

По словам автора, Соединённые Штаты охвачены политическими распрями, насилием, межрасовой враждой и территориальными спорами. Внутренние проблемы могут привести к распаду страны. При другом сценарии США лишатся статуса сверхдержавы, отмечается в статье.

По данным компании YouGov, которая провела среди американцев соцопрос о судьбе США, более 50% респондентов убеждены, что страна потеряет лидерство в мире уже в ближайшее десятилетие.

Ранее публицист и телекомментатор Стивен Мур заявил, что политика Вашингтона и неуправляемый рост госдолга привели США к серьёзным проблемам, в которых уже не получится обвинить президента России Владимира Путина или экс-лидера Штатов Дональда Трампа.

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