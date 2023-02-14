Путин и Байден сойдутся на "дуэли сверхдержав" в годовщину СВО

21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден обратятся с посланиями к миру. Что из этого получится — вопрос пока открытый, считают авторы "Царьграда".

Украина загодя начала раздавать анонсы направо и налево.

Мировое сообщество должно заранее обратить внимание на этот факт, потому что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с заявлением, что 23 и 24 февраля 2023 года ожидаются "великие события", а Россия "запомнит, как мир отметит годовщину войны". Судя по всему, нас ждут решения по санкциям, оружию, и, разумеется, деньгам.

Власти Украины рассчитывают засветиться при оглашении нового пакета антироссийских санкций. Украина озвучит и "категорическое требование" лишить Россию места в Совете Безопасности ООН — неисполнимое по сути, но когда это кого останавливало?

Параллельно пройдёт визит в Польшу президента США Джо Байдена. Американский президент собирается выступить в Польше с речью, посвящённой ситуации на Украине.

По анонсам:

Байден в сотый раз расскажет, как "Америка сплотила мир во имя помощи жертве агрессии".

Польша в ходе переговоров попробует получить одобрение своих планов установить протекторат над территорией Западной Украины.

Любопытно, что Байден появится в Польше и оттуда обратится ко всему западному миру в тот же день, когда Владимир Путин в Москве, в Гостином дворе, обратится к Федеральному собранию.

Сегодня США и Россия ведут холодную, гибридную, экономическую, санкционную войну за новый мировой порядок, и от заявлений (и действий) двух лидеров реально зависит судьба человечества. Как пояснил политолог Марат Баширов, "СВО окончательно перестаёт быть инструментом только денацификации, это война России за выживание, со всеми последствиями и потерями".

Глава "Клуба регионов" Сергей Старовойтов считает, что нужно понять, какие идеи в речи Путина будут повторяться. Именно это и станет официальным взглядом на происходящие события и рамками, в которых допустимо обсуждать события прошедшего и настоящего.

То, о чём президент говорить не будет — пространство для экспертных оценок и прогнозов. А вот совершенно новые идеи и новые формулировки должны прозвучать обязательно для обозначения контуров будущего страны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.