В Сети появилось видео, на котором украинские солдаты проходят обучение на немецком танке Leopard в Польше. На кадрах один их танкистов беседует с инструктором, другой смотрит на толпу, которая собралась около немецкой боевой машины.
За кадром слышится женский голос: "Слава Украине". После этого танкист прислонил кулак правой руки к сердцу, а затем выпрямил руку, продемонстрировав нацистское приветствие.
Ранее на улицах Польши появились агитационные плакаты, с помощью которых Варшава призывает поляков-танкистов вступить в ряды украинской армии для работы с немецкими танками Leopard.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.