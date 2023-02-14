Опубликовано видео с экипажем ВСУ, проходящим обучение в Польше на танке Leopard

В Сети появилось видео, на котором украинские солдаты проходят обучение на немецком танке Leopard в Польше. На кадрах один их танкистов беседует с инструктором, другой смотрит на толпу, которая собралась около немецкой боевой машины.

За кадром слышится женский голос: "Слава Украине". После этого танкист прислонил кулак правой руки к сердцу, а затем выпрямил руку, продемонстрировав нацистское приветствие.

Ранее на улицах Польши появились агитационные плакаты, с помощью которых Варшава призывает поляков-танкистов вступить в ряды украинской армии для работы с немецкими танками Leopard.