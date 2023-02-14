Мэр Львова Садовой: почти все подстанции области разрушены и не подлежат восстановлению

Во Львовской области ракетными ударами ВКС РФ разрушены практически все электроподстанции, сообщил глава столицы региона Андрей Садовой.

В интервью местным журналистам мэр пояснил, что областных жителей ещё долгое время ждут большие проблемы с электроснабжением. Садовой уточнил, что целями российских атак стали и другие критические инфраструктурные объекты в регионе, большинство из которых сейчас не подлежит ремонту, их придётся отстраивать заново.

Ранее глава освобождённого от националистов Мариуполя рассказал, что на базе местного судоремонтного завода уже в скором времени будет построена военная база Черноморского флота России.

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